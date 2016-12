Un avion présidentiel pour rapatrier les diplomates russes des USA

Le Kremlin a accordé un de ses avions spéciaux, destinés à transporter la première personne du pays, pour assurer le retour des membres des missions diplomatiques russes, expulsés la veille du Nouvel An des États-Unis par l'administration du président sortant Barack Obama.

« L'avion du parc d'aviation présidentiel Rossiya (La Russie, ndlr) du département de la gestion présidentielle, effectuera le vol pour assurer le chemin retour des diplomates et des membres de leurs familles ».

Le 29 décembre, la Maison Blanche a expulsé 35 diplomates russes et a fermé deux missions diplomatiques. Le président américain Barack Obama a qualifié les diplomates expulsés d'agents secrets.

