Des Serbes chantent en mémoire des musiciens russes victimes du crash d’avion (VIDÉO)

Environ 20 000 supporters du club de basketball serbe KK Crvena Zvezda (Étoile rouge) de Belgrade ont interprété jeudi un vieux chant serbe en hommage aux musiciens et chanteurs russes des Coeurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) qui ont péri le 25 décembre dernier dans la catastrophe du Tu-154 au-dessus de la mer Noire.

Les fans ont interprété la chanson Tamo Daleko (Là-bas au loin) où un soldat, qui a perdu ses compagnons d'armes, parle de l'amour pour son pays natal où il souhaite rentrer.

Selon Davor Ristovic, directeur sportif du KK Crvena Zvezda cité par les médias russes, le sujet de la chanson serbe rappelle l'histoire des musiciens de l'Ensemble Alexandrov, qui se rendaient dans la zone d'hostilités en Syrie à bord du Tu-154 du ministère russe de la Défense. « Les soldats russes ont ainsi perdu leurs camarades », a noté Davor Ristovic.

Les spectateurs ont également brandi une bannière géante indiquant « Que le ciel entende la chanson d'un chœur de 20 000 personnes ».

18 000 сербских фанатов исполнили хоровое в память ансамбля Александрова. Респект! pic.twitter.com/v8gksUq8bc — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 29 декабря 2016 г.

​L'action de commémoration s'est tenue avant un match de l'Euroligue opposant l'Étoile rouge au club russe CSKA Moscou à Belgrade.

Un Tupolev Tu-154 du ministère russe de la Défense, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, s'est abîmé en mer Noire le 25 décembre, faisant 92 morts. Parmi les victimes du crash figurent les huit membres d'équipage et les 84 passagers : des soldats russes, 64 chanteurs et musiciens des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

