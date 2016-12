Les étudiants serbes veulent les effigies des pilotes-héros sur les MiG russes

Souhaitant immortaliser la mémoire des pilotes serbes, morts lors des bombardements de l'Otan en 1999, le mouvement « Étudiants pour la vérité » a demandé au ministère de la Défense de peindre les effigies de ces héros sur les MiG-29 russes attendus sous peu en Serbie, espérant que cette demande sera satisfaite, lit-on sur Facebook.

« Apprenant que la Serbie va recevoir ces avions, j'ai pensé tout de suite à nos pilotes qui ont sacrifié leurs vies pour la Patrie lors des bombardements de la Yougoslavie par l'Otan (…). Il y avait également des exploits patriotiques lors des guerres des Balkans, ainsi que dans les années de la Première et de la Seconde Guerres mondiales. Cette idée permet de commémorer tous nos pilotes-héros », a déclaré devant les journalistes Neven Djenadija, l'un des fondateurs du mouvement estudiantin.

Selon un autre membre du mouvement « Étudiants pour la vérité », le politologue Ivan Ristic, les portraits sur les MiG sont la moindre chose que l'on puisse faire pour rendre hommage aux héros serbes qui ont sacrifié leurs vies, en défendant le ciel de leur pays « contre les agresseurs ».

Il s'agit de trois pilotes morts dans des affrontements aériens avec des escadrilles de l'Otan : Milenko Pavlovic (4 mai 1999, aux abords de la ville de Valjevo), Zoran Radosavljevic (26 mars, à Loznica) et Zivota Djuric (25 mars, au-dessus du Kosovo-Métochie).

Selon l'idée des « Étudiants pour la vérité », tous les avions porteront les effigies des pilotes-héros serbes et pas seulement de ceux qui se sont opposés à l'agresseur en 1999. Milos Zunic, par exemple est mort en 1941, en défendant Belgrade lors de la fameuse « Guerre d'avril » contre l'opération des pays de l'Axe contre le Royaume de Yougoslavie.

« Ces avions russes permettront de rééquilibrer la balance stratégique en notre faveur », a déclaré à Sputnik M. Ristic, rappelant que, dans la région, seules « la Serbie et la Bosnie ne font pas partie de l'Alliance atlantique ».

Et d'ajouter que c'est la première fois depuis 1987, époque de la Yougoslavie, que la Serbie se dote d'avions de chasse.

« Je tiens à signaler qu'après une réparation-modernisation en Russie, nous recevrons des chasseurs de quatrième génération, alors que les chasseurs de cinquième génération ne se trouvent que dans les arsenaux russe et américain », a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Les MiG seront offerts par la Russie à la Serbie qui devra toutefois rembourser leur réparation-modernisation au niveau de 180 à 230 millions d'euros.

