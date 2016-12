Ban Ki-moon quitte l'Onu sur une note d'humour

Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a fait ses adieux au personnel de l'Onu.

« Je me sens à présent comme Cendrillon. A minuit, le 31 décembre, tout va changer », a plaisanté M. Ban devant les diplomates.

Il a également exhorté ses collègues à se concentrer sur la défense des droits de l'homme.

« J'ai été la voix des peuples sans voix, le défenseur des gens sans défense. Mais vous devez continuer à le faire. Cela a été un privilège de servir les peuples du monde et cela a été un honneur de le faire avec vous et avec tous les partenaires y compris les États membres, la société civile et bien d'autres encore », a déclaré le secrétaire général sortant.

© AP Photo/ Christophe Ena, Pool Ban Ki-moon candidat à la présidentielle en Corée du Sud?

Le 31 décembre, M. Ban assistera à une cérémonie traditionnelle à l'occasion de Nouvel an à Times Square à New York, en déclenchant le traditionnel compte à rebours.

« Je vais perdre mon boulot devant des millions de personnes », a ironisé M. Ban.

Après l'expiration de son mandat, Ban Ki-moon rentrera en Corée du Sud. Certains observateurs lui prêtent l'intention de devenir candidat à la présidentielle sud-coréenne.

Le successeur de Ban Ki-moon au poste de secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a prêté serment le 12 décembre. M. Guterres sera le quatrième Européen à diriger l'Onu.

