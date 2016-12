Crash du Tu-154: des Américains chantent en mémoire des victimes

Les participants de la chorale de l'Institut Schiller (États-Unis) ont chanté l'hymne russe devant l'entrée du consulat général de Russie à New York pour rendre hommage aux victimes du crash du Tu-154. Une vidéo montrant ce happening a été publiée sur la chaîne officielle de l'Institut sur YouTube.

La plupart des participants de cette manifestation portaient des rubans de Saint-Georges (symbole utilisé en Russie pour commémorer la Victoire sur le nazisme qui est souvent associé à la Russie dans les pays occidentaux), certains chanteurs ayant déposé des fleurs devant le consulat général.

La vidéo a été accompagnée par un message de condoléances de la directrice de l'Institut Helga Zepp-LaRouche.

« L'Ensemble Alexandrov était l'expression des plus hautes valeurs morales de la Russie », a indiqué la directrice de l'Institut. Elle a également souligné espérer que l'ensemble serait reconstitué.

© Sputnik. Tabyldy Kadyrbekov Crash en mer Noire: trois autres corps retrouvés

Un Tupolev Tu-154 du ministère russe de la Défense, qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie, s'est abîmé en mer Noire le 25 décembre, faisant 92 morts. Parmi les victimes du crash figurent les huit membres d'équipage et les 84 passagers: des soldats russes, 64 chanteurs et musiciens des Chœurs de l'Armée rouge (Ensemble Alexandrov) et des journalistes.

