C’est encore Noël: la Russie donne aux Syriens un hôpital mobile

« Le ministère russe des Situations d'urgence a fait don à la Syrie d'un hôpital aéromobile, déployé près d'Alep. Au nom du président de la Fédération de Russie, l'hôpital aéromobile russe, qui a été déployé dans la banlieue d'Alep, ainsi que des équipements médicaux, des médicaments, des biens consomptibles sont donnés à la partie syrienne », a déclaré le ministère russe dans un communiqué officiel.

L'acte de donation de l'hôpital a été signé par le directeur du Département des activités internationales du ministère russe des Situations d'urgence, Alexandre Romanov, et par le chef du Département de la Santé d'Alep, Ziad al Haj Taha.

« Nous espérons que ce sera une contribution importante à l'amélioration de la situation médicale en Syrie et à la protection de sa population des situations d'urgence », a déclaré M. Romanov.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Moscou critique les fausses informations sur la situation humanitaire en Syrie

À son tour, Ziad al Haj Taha a remercié les spécialistes russes pour l'aide qu'ils ont accordée aux Syriens. Il a ajouté que le pays avait grand besoin de cet hôpital parce qu'il est mobile et peut être déployé dans n'importe quelle région syrienne.

En novembre, à la demande du président russe Vladimir Poutine, le ministère russe des Situations d'urgence a envoyé en Syrie des médecins du centre médical des catastrophes pour fournir aux victimes du conflit une aide médicale technologique et hautement qualifiée.

Les spécialistes russes ont apporté assistance médicale à plus de 1 500 personnes qui ont demandé de l'aide dans la banlieue d'Alep, dont plus de 500 enfants.

