Le Conseil de sécurité de l'Onu adopte la résolution russe sur la Syrie

Proposé par la Russie et la Turquie, le document a été soutenu par les 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ont approuvé les ententes obtenues avec la médiation de Moscou et d'Ankara et ont pointé la nécessité de leur application immédiate et exhaustive.

Les États-Unis ont qualifié ce document d'équilibré, a déclaré la vice-ambassadrice US auprès de l'Onu Michele Sison.

« Nous avons voté en faveur de cette résolution car elle reflète un bon équilibre: un optimisme prudent et un soutien », a-t-elle déclaré.

La nécessité d’appliquer immédiatement la trêve a également été pointé par l’ambassadeur français à l’Onu.

Il a souligné que la principale préoccupation de Paris était liée à l’absence de confiance entre les parties en conflit en Syrie.

L'armée syrienne et les groupes armés ont accepté d'honorer le régime de cessez-le-feu à partir du 30 décembre à minuit heure locale. D'après le ministère russe de la Défense, sept groupes armés qui représentent plus de 60 000 djihadistes ont rejoint la trêve. Sont compris: Feylak al-Sham, Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Suvar agi-Sham, Jaysh al-Mujahidin, Jaysh Idlib et Jabhat Ash-Shamiyah. Le document ne concerne pas les groupes terroristes Daech et Front al-Nosra.

Détails à suivre