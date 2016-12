Les Kurdes syriens ont repris 15.000 km2 aux terroristes de Daech

Des Kurdes syriens ont annoncé qu'au cours de l'année 2016 ils avaient libéré 15 000 kilomètres carrés de territoires contrôlés par le groupe terroristes d'État islamique.

« On peut dire que 2016 a été l'année où les terroristes de Daech ont été brisés… Nous avons libéré 15 000 kilomètres carrés, environ une centaine de villages », a déclaré Redur Xelil, le porte-parole des Unités kurdes de protection du peuple (YPG).

Selon lui, l'année prochaine les forces kurdes continueront leur offensive sur la ville syrienne de Raqqa.

« 2017 sera une année de combats importants. Mais ce sera l'année où les combattants de Daech seront définitivement chassés de notre terre », a promis M. Xelil.

La ville de Raqqa est considérée comme la «capitale» des terroristes de Daech en Syrie et leur second plus important bastion après la ville irakienne de Mossoul. La ville, qui compte environ 300 000 habitants, avait été capturée en 2013. À l'heure actuelle, les forces kurdes mènent une opération pour empêcher l'arrivée de renforts des terroristes à Raqqa.

L'opération de libération de Raqqa « Colère de l'Euphrate », qui a été lancée dans la nuit du 5 novembre par les Forces démocratiques syriennes (FDS) est la seconde offensive majeure lancée contre Daech dernièrement. Au début du mois d'octobre, les forces de sécurité irakiennes, soutenues par les États-Unis et d'autres alliés, ont lancé l'opération de libération de Mossoul.

