39 morts et 69 blessés suite à un attentat dans une discothèque à Istanbul

Une vidéo montrant le début de l'attaque contre la boîte de nuit Reina à Istanbul a été publié sur Twitter par l'utilisateur Actu17.

​

La vidéo montre un homme qui court vers l'entrée de la boîte de nuit et tire sur des personnes se trouvant devant la porte.

Les autorités turques ont qualifié l'attaque d'attentat.

© AFP 2016 YASIN AKGUL Istanbul: 35 morts et des dizaines de blessés dans une attaque contre une boîte de nuit

16 citoyens étrangers figurent parmi les 39 victimes de l'attaque terroriste, a déclaré le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu. Il a également précisé que l'attentat avait fait 69 blessés.

« Les recherches du terroriste sont en cours. J'espère qu'il sera rapidement arrêté », a ajouté le ministre.

Selon l'agence Reuters, 21 victimes, dont 16 étrangers et cinq Turcs, ont déjà été identifiées. Le consulat général russe à Istanbul a précisé qu'aucun Russe ne figurait parmi les victimes de l'attaque.

À 01h15 dimanche (22h15 GMT samedi), un individu équipé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au coeur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée, selon le gouverneur d'Istanbul Vasip Sahin. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil, rapporte Reuters, ajoutant que la boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

Après être entré dans la discothèque, l'assaillant tire au hasard sur la foule. D'après les médias locaux, le tireur parlait arabe. À l'heure actuelle, l'attaque n'a pas été revendiquée.

