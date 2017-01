Kim Jong-un annonce la création d'un missile balistique

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que la conception d'un missile balistique par le pays était presque achevée.

« Les tests d'un missile balistique intercontinental sont en phase finale », a-t-il déclaré dans son message au peuple nord-coréen à l'occasion du Nouvel an, cité par l'agence sud-coréen Yonhap.

Le discours de Kim Jong-un a été diffusé par la télévision nord-coréenne.

Le leader nord-coréen a également ajouté que Pyongyang envisageait d'intensifier la conception d'armements afin de « protéger le pays ». Selon Kim Jong-un, son pays « renforcera ses capacités défensives tant que la Corée du Sud et les États-Unis n'arrêteront pas leurs manœuvres militaires », que Pyongyang qualifie de « répétition » d'une guerre sur la péninsule coréenne.

Néanmoins, le leader nord-coréen s'est prononcé pour l'amélioration des relations avec la Corée du Sud.

« Cette année, nous devons concentrer les forces de toute la nation et nous engager sur la voie d'une réunification indépendante. Il faut élaborer une politique active visant à améliorer les relations entre le Nord et le Sud, réduire la menace d'affrontement militaire et de guerre », a déclaré Kim Jong-un.

Il a également souligné que l'amélioration des relations intercoréennes constituait « le point de départ pour la paix et la réunification. »

