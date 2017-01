Poutine présente ses condoléances suite à l'attentat en Turquie

« Il est difficile d'imaginer un crime plus cynique qu'un massacre de civils innocents au milieu de la fête du Nouvel An. Mais la notion de moralité humaine n'existe pas pour les terroristes. Notre devoir commun est de répondre de manière décisive à l'agression terroriste », a indiqué M. Poutine cité par le service de presse.

Le président russe a confirmé que la Russie demeurait un partenaire fiable de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme. M. Poutine a exprimé ses condoléances aux familles et aux proches des victimes et a souhaité un bon rétablissement aux personnes blessées.

À 01h15 dimanche (22h15 GMT samedi), un individu équipé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au coeur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée, selon le gouverneur d'Istanbul Vasip Sahin. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil, rapporte Reuters, ajoutant que la boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

Après être entré dans la discothèque, l'assaillant tire au hasard sur la foule, tuant au moins 35 personnes et faisant plus de 40 blessés. D'après les médias locaux, le tireur parlait arabe. À l'heure actuelle, l'attaque n'a pas été revendiquée.

