Incendie à bord d'un bateau en Indonésie: 23 morts, 17 disparus

Le bateau transportait quelque 200 personnes vers l'île de Tidung, destination touristique à 50 km de la capitale, et un feu s'est déclaré à bord, a indiqué le porte-parole de l'agence nationale des catatastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, sans préciser la cause du sinistre.

« 194 personnes ont été récupéres. Le manifeste du bateau dit qu'il y avait environ 100 personnes à bord, mais à l'évidence cela est faux, alors nous poursuivons les recherches », a déclaré le porte-parole à l'AFP.

