Erdogan: les terroristes cherchent à semer le chaos en Turquie

Dans sa première réaction à la fusilllade meurtrière, le président turc a vivement condamné l'attaque meurtrière du Nouvel An.

« Ils (terroristes) œuvrent pour détruire le moral du pays et semer le chaos en ciblant des civils avec de telles attaques haineuses », a déclaré M. Erdogan cité par son service de presse.

Dans un communiqué, il a ajouté que la Turquie lutterait jusqu'au bout contre le terrorisme et appelé la nation turque à rester unie face à ces attaques.

« En tant que nation, nous combattrons jusqu'au bout non seulement les attaques armées de groupes terroristes et les forces derrière eux, mais aussi leurs attaques économiques, politiques et sociales », a-t-il souligné.

« Ils tentent de semer le chaos, de démoraliser notre peuple et de déstabiliser notre pays par ces attaques abominables qui visent des civils. Nous conserverons notre sang froid, resterons encore plus unis et ne céderons pas de terrain face à ces jeux malsains », a conclu le président turc.

À 01h15 dimanche (22h15 GMT samedi), un individu équipé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au coeur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée, selon le gouverneur d'Istanbul Vasip Sahin. L'assaillant a d'abord abattu un policier et un civil, rapporte Reuters, ajoutant que la boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

Après être entré dans la discothèque, l'assaillant a tiré au hasard sur la foule, tuant au moins 35 personnes et faisant plus de 40 blessés. D'après les médias locaux, le tireur parlait arabe. À l'heure actuelle, l'attaque n'a pas été revendiquée.

