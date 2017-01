«Trumpisation»: le néologisme de Valls, entre dans le dictionnaire suédois

« Trumpisation », ou « Trumpifiering » en suédois, fait partie des 43 nouveaux mots ratifiés cette année par le Conseil de la langue de la Suède, une institution soutenue par le ministère de la Culture.

Définition: « modification du débat politique en faveur d'un style rhétorique où l'on s'exprime de manière à être remarqué sans tenir compte des conséquences ni des faits », relaie l’AFP.

Une définition qui ne semble pas tout à fait juste, le président américain élu Donald Trump sachant parfaitement mesurer les conséquences de ses paroles.

D’ailleurs, c’est en partie à son talent d’orateur, très habile pour manier des propos pouvant sembler excentriques de prime abord, qu’il doit sa victoire aux élections présidentielles du 8 novembre dernier aux Etats-Unis. Sa capacité à sentir l’état d’esprit du peuple américain a également été décisive dans cette réussite électorale.

Le Conseil de la langue illustre ce mot par un article du quotidien Svenska Dagbladet de septembre, reprenant le terme créé par M. Valls dans un entretien avec le Journal du dimanche donné en juillet.

« La réponse à l'État islamique ne peut pas être la "trumpisation" des esprits », avait alors dit le chef du gouvernement.

Dans la liste annuelle des néologismes suédois, le français est parfois une source d'inspiration, comme avec « zlataner » en 2012, inventé par les Guignols de l'info et adopté par le pays natal de Zlatan Ibrahimovic.

Mais l'immense majorité des emprunts aux langues étrangères vient de l'anglais, comme par exemple cette année avec « fomo » (« fear of missing out »), la peur de manquer quelque chose en étant absent, ou « annonsblockare », transposition directe d' « ad blocker » (logiciel antipub).

