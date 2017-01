Un policier blessé par l'explosion d’un colis piégé à Florence

Un démineur de la police italienne a été grièvement blessé à une main et à un œil dimanche par l'explosion d'un colis piégé placé devant une librairie à Florence (centre de l'Italie).

© Sputnik. Xénia Kozlitina Un colis suspect découvert près du bureau de Sputnik à Paris

Après avoir attiré l'attention d'une patrouille de police tôt dimanche matin, le colis se trouvait devant l'entrée d'une librairie proche de l'organisation d'extrême-droite italienne Casa Pound.

Des démineurs sont arrivés sur les lieux une demi-heure plus tard. C'est en pleine intervention que l'explosion a eu lieu, blessant un sapeur, ont annoncé les enquêteurs.

L'engin improvisé possédait un système de déclenchement à retardement, selon des sources au sein des services de sécurité.

« Il s'agit très certainement d'une attaque de nature politique, compte tenu de la cible et du caractère artisanal de l'explosif », a indiqué une source policière à la presse.

Hormis le policier blessé, l'explosion n'a fait aucun dégât matériel.

