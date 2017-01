Antonio Guterres prend la tête de l'Onu

Le nouveau secrétaire général de l'Onu, le Portugais , a pris ses fonctions en succédant au Sud-Coréen Ban Ki-moon.

Dans son premier discours à cette occasion, Antonio Guterres, ex-premier ministre portugais, a exhorté les gouvernements et les peuples à coopérer dans la lutte contre les « énormes défis auxquels nous faisons face ensemble ».

Le nouveau secrétaire général a avoué ne pas se sentir tranquille le jour de son investiture en raison de sa réflexion sur les moyens d’aider les gens devenus otages des conflits armés et de combattre le terrorisme mondial.

Des crises multiples et complexes — Syrie, Soudan du Sud, Yémen, Burundi, Corée du Nord — une lourde bureaucratie et un Conseil de sécurité divisé laissent à M. Guterres peu de marge de manœuvre, indique l’AFP.

L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier risque également de lui compliquer la tâche, le milliardaire considérant l'Onu comme une organisation désuète.

Le président élu affiche sa méfiance, voire un certain mépris, envers les Nations unies et a menacé de remettre en cause l'accord de Paris sur le climat, un des principaux succès du prédécesseur de Guterres, Ban Ki-moon.

« En ce qui concerne l’Onu, tout changera après le 20 janvier », a notamment écrit M. Trump il y a une semaine sur son compte Twitter, en allusion à sa date d’investiture.

Telle était sa réaction à la résolution pro-palestinienne adoptée par le Conseil de sécurité de l'Onu rendue possible par la décision des Etats-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto. Cette résolution exige qu’Israël cesse les implantations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, Washington ayant toujours bloqué l’adoption de tels documents.

Conscient des critiques à l’égard de l’organisation, M. Guterres a déclaré envisager de la réformer et de prôner une Onu « agile, compétente et efficace ».

« Il est temps pour l'Onu de reconnaître ses insuffisances et de réformer la manière dont elle fonctionne », a affirmé cet ancien Haut commissaire de l'Onu aux réfugiés (HCR).

Antonio Guterres succède à 67 ans au Sud-Coréen Ban Ki-moon pour un mandat de cinq ans.

« Mon plus grand regret en quittant mes fonctions est la poursuite du cauchemar en Syrie », a déclaré Ban Ki-moon.

