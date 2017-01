Trump, ce fan de Twitter qui ne fait pas confiance aux ordis

Le président élu des Etats-Unis ne juge pas correct de recourir aux ordinateurs pour transmettre des informations importantes, a annoncé l’agence AP.

« Si vous savez que vous avez vraiment quelque chose d’important à transmettre, écrivez le sur du papier, peu importe si c’est démodé et envoyez le message par courrier », a-t-il déclaré aux journalistes en Floride où il a célébré le Nouvel An.

« Aucun ordinateur n’est fiable et ne tentez pas de me prouver le contraire », a martelé le milliardaire.

AP indique que M. Trump recourt très rarement aux ordinateurs et au courriel. Il n’empêche que l’homme d’affaires est traditionnellement très actif sur son compte Twitter.

Ce n’est pas la première déclaration de ce genre faite par le président américain élu.

« Je pense que nous devons continuer à vivre notre vie. Je pense que les ordinateurs ont beaucoup compliqué notre vie. L'ère informatique a débouché sur le fait que personne ne sait exactement ce qui se passe », a indiqué jeudi M. Trump répondant aux journalistes au sujet des attaques informatiques dont auraient été victimes plusieurs organismes américains.

