Le monde politique pleure les victimes de l'attentat à Istanbul

Une discothèque dans la ville turque d'Istanbul s'est soldée tragiquement cette nuit : un attentat a frappé la boîte de nuit Reina. Le monde a été bouleversé face à cette nouvelle endeuillant le Nouvel An.

L'Allemagne a condamné résolument l'attaque. La chancelière Angela Merkel a présenté ses condoléances aux victimes de l'attentat le qualifiant « d'attaque inhumaine et sournoise contre des personnes qui voulaient célébrer ensemble le Nouvel An ».

« Mentalement, je suis avec les victimes, leurs familles et amis ce matin », a-t-elle affirmé.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a lui aussi dénoncé la cruauté de cette attaque lâche :

« Nous condamnons catégoriquement ce crime et le terrorisme sous n'importe quelle forme », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Je suis bouleversé par les nouvelles de cette nuit du Nouvel An près du Bosphore. Encore une fois, des jeunes gens innocents tombent victimes d'une attaque cruelle et lâche. Dans cette période difficile, nous sommes avec la Turquie ».

L'Union européenne a également exprimé ses profondes condoléances à la suite de l'attentat. « Istanbul a été de nouveau pris pour cible par une attaque meurtrière », est-il dit dans un communiqué conjoint de la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini et du commissaire européen à l'Élargissement Johannes Hahn.

« Nous présentons nos plus profondes condoléances aux familles et amis endeuillés et souhaitons bonne guérison aux victimes ».

Le président français François Hollande a condamné l'attentat avec force et indignation et a exprimé sa « solidarité avec la Turquie dans cette épreuve ».

« Le président de la République dénonce avec force et indignation l'acte terroriste qui a provoqué la mort d'au moins 39 personnes dans une discothèque à Istanbul lors de la soirée du Nouvel An », indique le communiqué de l'Élysée. « La France exprime sa solidarité avec la Turquie dans cette épreuve et poursuivra impitoyablement la lutte contre ce fléau avec ses alliés ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a de son côté condamné l'attaque d'Istanbul et a présenté ses condoléances au gouvernement turc, a signalé le porte-parole du ministère Bahram Ghasemi.

La chef de la diplomatie suédoise Margot Wallström s'est exprimée sur son compte Twitter :

« Je condamne résolument l'attentat à Istanbul. Mes pensées sont avec les victimes, avec leurs proches endeuillés et avec la Turquie ».

I strongly condemn the terror attack in #Istanbul. Our thoughts are with victims, their loved ones and Turkey. @MevlutCavusoglu — Margot Wallström (@margotwallstrom) 1 января 2017 г.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a envoyé une note de condoléances au ministère turc.

© REUTERS/ Ismail Coskun/Ihlas News Agency Istanbul: la fuite du terroriste présumé enregistrée par une caméra

« La Chine dénonce les événements d'Istanbul et se dresse catégoriquement contre toutes formes de terrorisme, est déterminée à renforcer la coordination avec la partie turque et la communauté internationale, à protéger la paix globale et régionale ainsi que la sécurité », a déclaré la porte-parole du ministère chinois Hua Chunying.

Le premier ministre espagnol Mariano Rajoy a présenté lui aussi ses condoléances, le ministère des Affaires étrangères du pays a qualifié l'attaque d'abominable.

« J'exprime mes condoléances à la suite de l'attaque contre une discothèque à Istanbul. Réunissons-nous contre la terreur. L'Espagne est avec le peuple turc », a-t-il écrit sur Twitter.

Pesar por las víctimas del ataque en una discoteca de Estambul; sigo la evolución. Unidos contra el terror. España, con el pueblo turco. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 1 января 2017 г.

Le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson a affirmé que le Royaume-Uni était « épaule contre épaule avec nos amis turcs ».

Thoughts with #Turkey after cowardly act of terrorism in #Istanbul nightclub attack. We stand shoulder to shoulder with our Turkish friends — Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 января 2017 г.

L'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et la Biélorussie ont également condamné l'attentat lâche et ont exprimé leur solidarité aux familles endeuillées.

Le Pape François a pour sa part condamné l'attentat qui a fait au moins 39 morts à Istanbul en Turquie, dans les premières heures de 2017, et appelé à la mobilisation de tous, à l'occasion de ses vœux pour la nouvelle année.

« Malheureusement, la violence a encore frappé dans cette nuit de vœux et d'espoir », a déclaré le Pape devant quelque 50 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre à l'occasion de la prière de l'angélus. « Triste, j'exprime ma proximité avec le peuple turc », a-t-il assuré, ajoutant qu'il priait pour les nombreuses victimes et blessés.

Les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn ont à leur tour dénoncé la violence et le terrorisme sous toutes leurs formes.

Auparavant, le président russe Vladimir Poutine avait lui aussi présenté ses plus sincères condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan suite à la tuerie perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche dans une boîte de nuit d'Istanbul.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu équipé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au cœur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

Après être entré dans la discothèque, l'assaillant a tiré au hasard sur la foule. D'après les médias locaux, le tireur parlait arabe. À l'heure actuelle, l'attaque n'a pas été revendiquée.

