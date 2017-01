Une Franco-Tunisienne morte dans l'attentat à Istanbul

Une Franco-Tunisienne est morte dans l'attentat dirigé contre une boîte de nuit d'Istanbul. Elle y passait le réveillon avec son mari tunisien, a précisé le Quai d'Orsay à Franceinfo.

Trois Français figurent parmi les blessés, selon un bilan provisoire du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault.

De même, des ressortissants d'Arabie saoudite, du Maroc, du Liban, de Tunisie, de Jordanie et de Libye ont péri dans l'attaque. Deux Indiens sont également morts pendant l'attentat, a signalé le ministère indien des Affaires étrangères. Une Israélienne a été tuée et une autre blessée, selon le ministère israélien des Affaires étrangères.

Il n'y a pas de citoyens russes parmi les victimes de l'attaque dans la boîte de nuit, les informations sur les blessés sont à préciser, selon le consulat général russe à Istanbul.

Un homme ayant la double nationalité belge et turque a été tué, selon le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu équipé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au cœur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

Après être entré dans la discothèque, l'assaillant a tiré au hasard sur la foule. L'attaque a fait au moins 39 morts et 69 blessés. D'après les médias locaux, le tireur parlait arabe. À l'heure actuelle, l'attaque n'a pas été revendiquée.

