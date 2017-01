Nouvel an à Cologne: des centaines de personnes interpellées

© AFP 2016 Roberto Pfeil Décuplement des forces de police à Cologne un an après la vague d'agressions sexuelles

Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées samedi soir dans les gares de Cologne (ouest de l’Allemagne), a indiqué la police de la ville.

Les interpellations ont été effectuées dans le cadre d’une opération visant à prévenir les agressions sexuelles similaires à celles qui avaient marqué la nuit du Nouvel An 2016, fait savoir AP.

Les personnes, interpellées à la gare principale de Cologne et à celle de Deutzer pour vérifier leur identité, étaient présentées par la police comme étant d'origine nord-africaine, précise l’AFP.

Près de 300 personnes étaient notamment présentes dans un même train, a indiqué le chef de la police locale Jürgen Mathies à l'agence allemande DPA.

Quelque 1 800 policiers ont été mobilisés samedi à Cologne dans le cadre de ces mesures de sécurité particulièrement renforcées, un an après que des centaines de femmes ont subi des vols, des insultes et des violences sexuelles de la part d'hommes décrits comme « arabes et nord-africains ». La plupart des responsables n'ont pas été retrouvés.

A Berlin également, la sécurité a été renforcée samedi après l'attentat au camion-bélier qui a fait douze morts sur un marché de Noël de la capitale allemande le 19 décembre.

Devant la porte de Brandebourg, des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour admirer le feu d'artifice tiré pour l’entrée dans la nouvelle année.

A l'issue de contrôles, plusieurs personnes n'ayant pas de papiers d'identité se sont vu interdire de se rendre sur les lieux des festivités, a indiqué une porte-parole de la police, sans donner davantage de détails.

Selon AP, de nombreuses personnes se plaignaient sur Twitter d’avoir été interpellés en raison de leur apparence.

Les agressions sexuelles ont été commises par des migrants à Cologne lors des célébrations de la Saint-Sylvestre dans la nuit du 1er janvier 2016. Par la suite, un rapport de la police allemande a précisé les chiffres concernant les crimes sexuels faisant état de 1 200 femmes victimes.

