Attaque contre un club à Istanbul: 24 étrangers parmi les victimes

L'attaque survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Istanbul a coupé la vie à 24 étrangers et à 11 Turcs, a annoncé Selina Dogan, députée du parlement turc du Parti républicain du peuple (CHP, opposition), revenue des hôpitaux et des morgues. La citoyenneté de quatre autres victimes est encore à déterminer.

Ainsi, il s'agit de sept Saoudiens, de trois Irakiens, de deux Libanais, de deux Tunisiens, de deux Indiens, d'un Koweïti, d'un Syrien et d'un Israélien. Un citoyen de Belgique d'origine turque et un irako-canadien ont également trouvé la mort dans l'attentat, a indiqué Mme Dogan, citée par le Guardian.

L'un des blessés d'origine koweïtienne a d'ailleurs affirmé que l'homme armé avait crié « Allahu Akbar » en tirant dans la foule.

Parmi les victimes, il y a 25 hommes et 14 femmes. Tous les corps présentent des blessures infligées par une kalachnikov.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu équipé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au cœur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

Après être entré dans la discothèque, l'assaillant a tiré au hasard sur la foule. L'attaque a fait au moins 39 morts et 69 blessés. D'après les médias locaux, le tireur parlait arabe. À l'heure actuelle, l'attaque n'a pas été revendiquée.

