Daech revendique l'attentat dans la ville syrienne abritant la base navale russe

L'organisation terroriste État islamique (Daech) a revendiqué la responsabilité de l'attentat dans la ville côtière syrienne de Tartous, informe l'agence Reuters.

Selon l'agence, les terroristes ont publié une déclaration dans laquelle ils ont admis que deux membres de leur groupe avaient actionné leurs explosifs.

Plus tôt, la chaîne Sky News Arabia avait annoncé que deux kamikazes avaient fait exploser presque simultanément des ceintures d'explosifs dans la ville syrienne de Tartous, tuant au moins deux agents de sécurité, plusieurs autres personnes ont été blessées.

Tartous n'avait pas été visée par les terroristes depuis plusieurs mois, et a dans une large mesure échappé aux combats qui ensanglantent le pays depuis 2011.

L'attaque s'est produite malgré l'accord de cessez-le-feu entre l'armée gouvernementale syrienne et l'opposition conclu le 29 décembre sous l'égide de la Russie et de la Turquie.

La ville de Tartous est également connue pour abriter une installation permanente de la flotte maritime militaire russe depuis l'époque soviétique.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».