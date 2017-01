Et si la non expulsion des diplomates US par Poutine avait un sous-entendu «troublant»?

La guerre froide 2.0 est-elle ajournée ?, s'interrogent les experts étrangers, perplexes. Les Russes ont décidé de ne pas répondre à l'expulsion de 35 de leurs diplomates et à la fermeture de deux centres censés collecter des données de renseignement dans le Maryland et à New York par le président sortant Barak Obama, et ce après ses allégations sur le piratage des courriels des démocrates par des « hackers russes » lors de la campagne électorale.

La réponse traditionnelle, courante à l'époque de la guerre froide, était d'expulser le même nombre de diplomates américains de Russie. Telle a été en effet la proposition du ministère russe des Affaires étrangères : le ministère a demandé l'approbation du président russe quant à l'expulsion de 31 diplomates de l'ambassade américaine à Moscou et de quatre diplomates du consulat à Saint-Pétersbourg. Mais Vladimir Poutine l'a rejetée — une réponse surprise pour la communauté internationale.

« Nous ne créerons pas de problèmes pour les diplomates américains. Nous n'expulserons personne. Nous n'interdirons pas à leurs familles et leurs enfants de se rendre sur leurs lieux de repos préférés pendant les fêtes de fin d'année », a déclaré le chef de l'État russe à la suite de la démarche des États-Unis.

Qu'y a-t-il derrière ce refus ? Là, on commence à avancer des hypothèses. Globalement, on s'accorde: c'est un signe que la Russie aspire à un rapprochement avec les États-Unis et notamment avec le président nouvellement élu — peu expérimenté et apparemment amical envers Moscou. Et il y a des raisons rationnelles pour le faire, selon le quotidien britannique The Independent . Mais ces raisons, ne sont-elles pas par hasard le fruit des efforts incessants de détecter partout la Main du Kremlin imaginaire?

Du coup, l'édition évoque un sous-entendu « inquiétant »: la Russie serait déterminée à tenter de détruire le partenariat de longue date USA-UE, frissonne-t-on. D'autant plus qu'aujourd'hui les conditions pour cela sont réunies.

De quelles conditions parle-t-on? À l'heure actuelle, l'Europe a plusieurs préoccupations, y compris les tensions intérieures quant à l'euro et à la migration, le Brexit, les élections… Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la détermination du président élu américain à améliorer les relations avec la Russie aux dépens du soutien militaire accordé à l'Europe. Mais oui, voilà ce terreau favorable dont la Russie a rêvé depuis longtemps pour réaliser ses « méchants » plans! Cette méchanceté qui est trouvée désormais même dans ses tentatives de rétablir les relations bilatérales d'amitié…

Les États-Unis ont décidé jeudi d'expulser 35 diplomates russes que le président sortant Barack Obama a qualifiés « d'agents secrets ». L'administration sortante américaine a en outre adopté de nouvelles sanctions contre la Russie, accusant les services secrets russes et plusieurs personnes d'ingérence dans la présidentielle américaine.

Le Kremlin a considéré ces mesures comme « un acte d'agression des personnes qui doivent quitter leurs postes dans trois semaines ». Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a promis que Moscou prendrait des mesures en réponse aux actions américaines. Le ministère russe des Affaires étrangères a proposé au président Poutine d'expulser 31 employés de l'ambassade des États-Unis à Moscou et quatre employés du consulat américain à Saint-Pétersbourg.

Toutefois, le président russe Vladimir Poutine a décidé de ne pas expulser de diplomates américains en réponse aux actions de Washington.

