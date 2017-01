«Le tireur était en noir»: elle survit dans l’attaque à Istanbul et raconte

Elle s'appelle Natalia Volnova, elle travaille pour une société pétrolière turque et était en Turquie pour participer à une soirée dans la célèbre boîte de nuit Reina à Istanbul. Elle a confié son témoignage au journal allemand Bild. Sa soirée a tourné à la tragédie…

За 10 минут до нападения террористов…😭 Фото опубликовано Nataliya R (@volnovanatasha) Дек 31 2016 в 2:03 PST

Comme le précise Mme Volnova, quand les tirs ont retenti dans le club, les fêtards se sont jetés par terre.

« Nous nous sommes tous cachés sous les tables et du coup, je l'ai vu (le tireur, ndlr) de dos. Il tenait une grande mitrailleuse. Quiconque il était, il n'avait peur de rien », a raconté la survivante.

© AFP 2016 Attaque contre un club à Istanbul: 24 étrangers parmi les victimes

Un collègue de Mme Volnova a péri dans l'attaque. Elle considère sa propre survie comme un miracle. Un policier turc l'a aidée à sortir du club. Mme Volnova infirme les informations diffusées qui indiquent que le tireur était habillé en Père Noël.

« L'homme que j'ai vu dans le club était habillé entièrement en noir », a-t-elle indiqué.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu équipé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au cœur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil avant de pénétrer dans l'établissement. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

