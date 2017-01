Lorsqu’un vandale transforme Hollywood en Hollyweed

Pendant la nuit du Nouvel An, un inconnu a transformé la célèbre inscription Hollywood qui surplombe le quartier historique du cinéma à Los Angeles en Hollyweed (le «cannabis sacré»).

Ce n’est que le matin que les habitants locaux se sont aperçus du changement de l’inscription sur le Mont Lee et se sont empressés de poster des clichés sur les réseaux sociaux.

c des fou les américains jsuis mort #Hollyweed pic.twitter.com/wmcG9qsTKe — H'FF (@HenaffLouis) 1 janvier 2017

​Cité par l’agence Reuters, un représentant de la police de Los Angeles a fait savoir que durant la nuit les caméras avaient fixé un inconnu vêtu d’habits foncés qui serait mêlé à cet acte de vandalisme.

​La presse suggère que le message fasse référence à la légalisation de la consommation récréative de marijuana dans l'État californien adoptée en novembre dernier. Un précédent date du 1er janvier 1976, lorsque des étudiants avaient fait cette blague pour célébrer un changement de législation sur la marijuana dans l’État.

