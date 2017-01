Le Congrès empêchera Trump de lever les sanctions antirusses, selon un député

Si Donald Trump décide de lever les sanctions contre la Russie, il devra affronter le Congrès américain, a déclaré Adam Schiff, député démocrate de la Chambre des représentants dans une interview à la chaîne ABC News lors de l’émission « This Week ».

« Franchement, nous ne jugeons pas que les mesures que nous avons adoptées suffisent pour dissuader la Russie », a-t-il précisé.

Selon lui, si le président élu des États-Unis déploie des efforts pour lever ces sanctions, les démocrates ne seront pas les seuls à insister sur le renforcement de ces mesures, mais ils seront rejoints par les républicains, y compris le sénateur John McCain et Lindsey Graham.

M. Schiff a également critiqué le président élu pour son intention de vérifier le rapport des services de renseignement accusant la Russie des soi-disant cyberattaques contre les institutions américaines.

« S’il veut être crédible comme président, il doit cesser de parler comme ça. Il doit arrêter de dénigrer le renseignement et il doit lui faire confiance », a-t-il affirmé.

Mais, en toute logique, un président qui voudrait gagner la confiance de son peuple devait-il faire confiance à une structure qui s’avance autant dans ce type d’accusations sans apporter de preuves tangibles ?

Dimanche dernier, le futur porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer a déclaré douter que les nouvelles sanctions antirusses relatives à la prétendue implication russe dans les cyberattaques contre Washington soit une réaction proportionnée aux « actions » de Moscou.

Les États-Unis ont décidé jeudi dernier d'expulser 35 diplomates russes qualifiés « d'agents secrets » par le président sortant Barack Obama. L'administration sortante américaine a en outre adopté de nouvelles sanctions contre la Russie, accusant les services secrets russes et plusieurs individus d'ingérence dans la présidentielle américaine par le biais d’attaques informatiques.

Le Kremlin a considéré ces mesures comme « un acte d'agression de la part de personnes qui doivent quitter leurs postes dans trois semaines », en allusion à l’administration Obama. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a promis que Moscou prendrait des mesures en réponse aux actions américaines. Le ministère russe des Affaires étrangères a proposé au président Poutine d'expulser 31 employés de l'ambassade des États-Unis à Moscou et quatre employés du consulat américain à Saint-Pétersbourg, une initiative déclinée par le chef d’État.

Refusant de répondre « œil pour œil, dent pour dent », M. Poutine a même invité les enfants des diplomates américains à participer aux festivités de fin d’année organisées au Kremlin.

