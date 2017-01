Le premier ministre israélien sera interrogé pour suspicion de corruption

La police israélienne interrogera dans prochains les jours le premier ministre du pays Benyamin Netanyahou pour suspicion de corruption, relate le journal israélien Haaretz.

D'après les chaînes israéliennes, l'interrogatoire se tiendra lundi dans la résidence du premier ministre.

Benyamin Netanyahou et les membres de sa famille sont soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux estimés à des centaines de milliers de shekels de la part d'hommes d'affaires. La police a déjà interrogé des témoins en Israël aussi bien qu'à l'étranger. Les témoignages de Ron Lauder, un vieil ami du premier ministre israélien, ont permis une avancée dans l'enquête. Il a confirmé avoir offert des cadeaux à Benyamin Netanyahou et sponsorisé un voyage de son fils, Yair Netanyahou, à l'étranger.

La police estime que l'interrogatoire de Netanyahou permettra d'éclairer une autre affaire, beaucoup plus importante celle-là, ont annoncé des sources proches à l'enquête, sans toutefois fournir plus amples détails.

De son côté, le premier ministre a rejeté toutes les accusations.

« Elles ne déboucheront sur rien car il n'y a rien », a-t-il souligné.

