Ankara et Moscou frappent Daech dans le nord syrien

Les militaires turques ont ciblé lundi des objectifs de l'État islamique en Syrie, faisant 22 morts au sein de l'organisation fondamentaliste sunnite, tandis que l'aviation russe a bombardé et éliminé quelques cibles près de la ville d'Al Bab contrôlée par l'EI, annonce lundi l'armée turque.

Les cibles visées par la Russie ont été détruites à Daïr Kak, à 8 km au sud-ouest d'Al Bab, précise le communiqué de l'armée qui fait le point sur les dernières 24 heures.

L'opération turque « Bouclier de l'Euphrate » a été lancée il y a un peu plus de quatre mois dans le but de chasser les djihadistes de la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Ces derniers temps, les forces turques ont entrepris de faire le siège d'Al Bab.

Fin décembre, Vladimir Poutine a déclaré que les parties en conflits en Syrie étaient parvenues à un accord de cessez-le-feu. Trois documents ont été signés dans le cadre de cet accord: le premier entre le gouvernement et l'opposition syriens sur le cessez-le-feu sur le territoire de la Syrie, le deuxième prévoyant une série de mesures en vue de contrôler le régime de cessez-le-feu, et le troisième qui constitue une déclaration sur l'intention des parties d'entamer les négociations de règlement syrien. L'accord ne s'applique pas à Daech ni au groupe terroriste Front al-Nosra.

