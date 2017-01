Theresa May pourrait supprimer la Chambre des Lords

Les ministres britanniques ont exhorté la première ministre Theresa May à recourir à des mesures décisive dans l’éventualité où les membres de la Chambre des Lords entraveraient le processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, fait savoir le Daily Mail

Plusieurs au sein du gouvernement estiment que le cabinet des ministres doit se préparer à une forte résistance de la part des opposants au Brexit, ces derniers constituant la majorité de la Chambre des Lords, indique le journal.

« Les députés de la chambre haute doivent comprendre que s’ils deviennent un obstacle sur la voie (de la sortie du Royaume de l’UE, ndlr), alors une crise existentielle les attend », écrit le quotidien citant un ministre du gouvernement britannique qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat.

© AFP 2016 BEN STANSALL Face à l’incertitude du Brexit, la livre sterling plonge

Une réforme qui visant à supprimer la Chambre des Lords, ou à tout le moins réduire considérablement le nombre de ses membres, pourrait provoquer une telle crise.

Le gouvernement se penche sur cette mesure dans le contexte de l’examen par la Cour suprême britannique du dossier du Brexit, ajoute le journal. La Cour suprême pourrait finir par rendre un jugement selon lequel l’article 50 de l’accord de Lisbonne, qui prévoit un mécanisme de retrait volontaire et unilatéral d’un pays de l’Union européenne, ne peut être activé qu’avec l’assentiment des deux Chambres du parlement britannique.

Le 23 juin, les Britanniques se sont prononcés par référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'UE. A l'issue de ce scrutin, 51,9% des britanniques ont voté pour la sortie de l'UE.

