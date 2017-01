Nombre record de migrants disparus en Suisse

Les demandeurs d'asile en Suisse sont plus nombreux à disparaître dans la nature avant de faire enregistrer pleinement leur demande. Entre novembre et janvier, quelque 8 166 demandeurs d'asile ont en effet quitté les centres d'accueil sans prévenir les autorités suisses.

C'est une énorme augmentation en comparaison avec les années précédentes. En 2015, quelque 4 943 demandeurs d'asile ont « disparu », alors qu'en 2014, on en comptait 5 501.

En 2016, la majorité des « disparus » étaient originaires du continent africain, dont l'Érythrée (801), la Gambie (792), le Nigeria (716), la Guinée (508), l'Algérie (504) et la Somalie (494).

Martin Reichlin, porte-parole du SEM, a indiqué les raisons pour lesquelles les demandeurs d'asile pouvaient ainsi quitter le système sans en informer les autorités: soit ils peuvent penser que leur demande d'asile est sur le point d'être rejetée, soit ils peuvent vouloir aller dans d'autres pays afin de trouver des membres de leur famille.

Le SEM suggère que la plupart des disparus quittent la Suisse, probablement pour l'Allemagne, a ajouté M. Reichlin.

