Le patriarche orthodoxe syrien visite Alep libérée

Tandis qu'Alep célèbre toujours la libération et que les habitants regagnent progressivement leurs foyers, Ignace Ephrem II Karim de l'Église syriaque orthodoxe, qui porte également le titre de « Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient », y est arrivé le 2 janvier. Le patriarche s'est rendu dans la vieille ville d'Alep et a évalué les dégâts que la zone avait subis tout au long de quatre années d'un conflit acharné.

Le patriarche syrien s'est promené à travers la ville en ruines, a visité la Citadelle d'Alep, un grand palais fortifié dans la vieille ville, ainsi que la mosquée des Omeyyades et la cathédrale Mor Aphrem où il a prononcé une prière en l'honneur de ceux qui avaient péri dans l'opération de libération de la ville assiégée.

Alep, qui était sous le contrôle des groupes terroristes, notamment du Front al-Nosra, depuis juillet 2012, a été complètement libéré des djihadistes au cours d'une opération longue et difficile.

Les terroristes ont été délogés des derniers quartiers occupés d'Alep le 22 décembre par les forces gouvernementales syriennes, soutenues par l'aviation russe et des militaires iraniens. D'après diverses sources, près de 40 000 personnes ont été évacuées d'Alep, dont des combattants de groupes terroristes.

