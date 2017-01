Huit suspects liés à l’attentat dans la boîte de nuit d’Istanbul interpellés

La police antiterroriste d'Istanbul a arrêté lundi 2 janvier huit personnes soupçonnées de liens avec l'attentat du Nouvel An dans une discothèque stambouliote qui a coûté la vie à des dizaines de personnes et qui a été revendiqué par les djihadistes de l'organisation terroriste État islamique.

© REUTERS/ Ismail Coskun/Ihlas News Agency Attentat d’Istanbul: une caméra a filmé l’irruption du tueur

Selon le journal turc Daily Sabah , qui se réfère au ministère de l'Intérieur, des dizaines de personnes ont été arrêtées la semaine dernière sur des soupçons de liens avec l'État islamique. Les autorités du pays ont arrêté 147 personnes, dont 35 ont été officiellement placées en garde à vue.

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, la boîte de nuit stambouliote Reina a été le théâtre d'un terrible drame. Un terroriste armé d'un fusil d'assaut a abattu le policier en faction devant la discothèque avant de pénétrer à l'intérieur du bâtiment et de tirer sur les clients de la boîte, au nombre de 700.

Suite à cette attaque 39 personnes ont été tuées et 69 autres blessées. L'assaillant est toujours en fuite.

