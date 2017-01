Kiev poste 200 tireurs d’élite près de la ligne de contact à Debaltsevo

Le renseignement de la République populaire de Donetsk (DNR) a signalé l'arrivée de 200 tireurs d'élite dans la région de Debaltsevo, proche de la ligne de contact, pour renforcer les positions de l'armée ukrainienne, a déclaré le commandant adjoint du commandement opérationnel de la DNR Edouard Bassourine.

« On a détecté l'arrivée de deux compagnies de tireurs d'élite ennemies, dont l'effectif total est estimé à 200 personnes. L'initiative de Kiev vise à renforcer les positions de l'armée ukrainienne sur le secteur de Svitlodarsk », a précisé Edouard Bassourine.

Selon lui, Kiev a également déployé cinq obusiers de 122 mm dans la région de la ville de Staryi Krym (Oblast de Donetsk).

« Notre renseignement continue à enregistrer le renforcement des positions de l'armée ukrainienne près de la ligne de contact. On a par exemple détecté l'arrivée de trois obusiers automoteurs de 152 mm Akatsia dans la région de la Carrière de granite », a ajouté M. Bassourine.

L'Ukraine déploie de l'artillerie lourde sur le front violant les accords de Minsk

Le 18 décembre, les militaires ukrainiens ont entrepris plusieurs tentatives de percer les positions des milices populaires dans la ville de Debaltsevo. Selon les miliciens, 40 militaires ukrainiens ont perdu la vie dans les combats et 50 autres ont été blessés. Les parties se sont ensuite accordées pour introduire un cessez-le-feu à compter du 24 décembre.

Le conflit militaire dans le Donbass a commencé au printemps 2014 suite à la tentative des autorités de Kiev de réprimer par la force les contestations dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Les deux parties ont plus d'une fois annoncé des trêves, mais les hostilités n'ont jamais totalement cessé. Selon les dernières données de l'Onu, le conflit a déjà fait plus de 9 500 victimes.

