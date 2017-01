La Lituanie mobilise des partisans pour contrer une éventuelle «occupation russe»

Des volontaires de l'Union des tireurs de la Lituanie s'entraînent pour être prêts en cas d'« occupation russe », écrit le journal Times, dont le journaliste a été invité par les organisateurs à assister aux exercices. Les combattants se préparent à mener la lutte partisane, craignant la montée des tensions liée à l'augmentation du potentiel militaire russe et occidental en Europe de l'Est.

« Nous devons nous préparer pour protéger notre pays contre l'ennemi », a déclaré au Times Mantas Rauckis, un des hommes qui participent aux manœuvres. Cet homme d'affaires de 35 ans vend des couvertures et des oreillers. Mais il y a un an, il a adhéré à l'Union des tireurs « en raison de la question de la Crimée et des Russes ».

Comme le précise l'officier Dovydas Rogulis, à ce jour l'Union des tireurs compte 4 500 hommes contre moins de 2 000 il y a encore deux ans. En outre, le nombre de jeunes adhérents est passé de 5 000 à 6 000.

Parmi ces volontaires on rencontre même des membres du parlement lituanien et l'ancien ministre des Affaires étrangères du pays Audronius Ažubalis.

« J'ai adhéré pour être avec les personnes qui sont prêtes à agir en cas de menace pour notre pays. Certes, je ne pense pas que nous puissions être aussi efficaces que les professionnels, mais nous pourrions agir en partisans », a-t-il expliqué.

L'armée lituanienne régulière compte à présent plusieurs milliers de soldats. Toutefois, cette année la région verra débarquer un nombre important de militaires de l'Otan. La direction de l'Alliance a pris la décision de déployer en Pologne et dans les pays baltes quatre bataillons et des groupes tactiques. En outre, une brigade blindée américaine sera déployée en permanence en Europe de l'Est.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait plus tôt pointé une importante augmentation des forces de l'Alliance près des frontières russes. Selon le ministre, le nombre d'avions de reconnaissance de l'Otan effectuant des vols près des frontières russes a été multiplié par trois au cours des dix dernières années. Quant aux vols effectués près des frontières occidentales, il a été multiplié par huit. En outre, en 2016 l'Otan a doublé l'intensité des exercices militaires, dont la plupart revêtent un caractère antirusse.

