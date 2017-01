Espoirs déçus, changements avortés: Obama fera ses adieux à Chicago

Le président sortant américain Barack Obama s'apprête à prononcer son discours d'adieu la semaine prochaine, depuis Chicago, la ville où il avait célébré, il y a huit ans, son élection à la Maison Blanche, indique l'AFP. Les deux mandats du démocrate Barack Obama auront finalement eu raison des espoirs entrevus par la société américaine. Les citoyens ont ainsi fait un tout autre choix le 8 novembre dernier.

« Le mardi 10 janvier, je rentrerai chez moi à Chicago pour vous faire mes adieux et vous exprimer ma reconnaissance », a déclaré M. Obama dans un court texte cité par l'AFP.

© REUTERS/ Carlos Barria Une psychothérapeute explique les démarches du président sortant Obama

Alors que le président sortant ressent le besoin de s'exprimer, la société américaine a sans nul doute sa propre vision des choses : ayant choisi une tout autre ligne politique, les électeurs ont manifesté leur profonde déception.

« Je le vois comme une chance de vous remercier pour cette extraordinaire aventure, de célébrer la façon dont vous avez changé ce pays pour le meilleur au cours des huit années écoulées et de livrer quelques réflexions sur notre avenir », a précisé le président sortant.

Pourtant, la carrière politique de M. Obama a été marquée par des démarches fortement critiquées et il est difficile d'en ressortir quelque chose d'abouti. Cette aventure extraordinaire dont il parle s'est avérée surtout imaginaire, les espoirs que représentait pour bon nombre d'Américains sont élection en 2008 ont été complètement oubliés et les changements prétendus se résument souvent à des échecs politiques.

Quels sont les résultats de la présidence de Barack Obama ? Les problèmes internationaux qui ont fait l'objet de l'attention particulière de la part de la Maison Blanche demeurent irrésolus : la Syrie et l'Irak souffrent toujours d'une crise profonde, les mesures diplomatiques ont trop souvent laissé place au recours à la force et quant à la Libye, le président sortant lui-même a reconnu qu'il s'agissait de sa plus grande erreur.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».