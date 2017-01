Emeute dans une prison brésilienne: 60 morts et 130 évasions

Plus de 130 prisonniers se sont échappés à la suite d'une émeute qui a éclaté dimanche 2 janvier dans un des pénitenciers de la ville de Manaus, au nord-ouest du Brésil, annonce aujourd'hui la chaîne de télévision Globo, se référant à l'Ordre des Avocats du Brésil.

Les autorités brésiliennes ont confirmé l'évasion, sans préciser le nombre de prisonniers en fuite.

D'après le chef du Bureau de la sécurité publique de l'État de l'Amazonas, Sergio Fontes, peu avant cette émeute, une autre évasion avait été signalée dans une autre prison de Manaus.

Les autorités du pays ont ouvert une enquête sur les causes de cette émeute de grande échelle, mais selon les données préliminaires, il pourrait s'agir d'un conflit entre deux groupes criminels majeurs qui aurait mal tourné.

Au cours de l'émeute, 12 gardiens de prison ont été prises en otage, ainsi que plusieurs prisonniers. Après plusieurs heures de négociations, ils ont été finalement libérés. À 08h40 heure locale (13h40 heure de Paris) les insurgés ont remis leurs armes. L'émeute aura duré 17 heures au total.

Selon des données de la dernière heure, au moins 60 personnes ont été tuées au cours de l'émeute. Les autorités n'excluent pas d'autres victimes.

