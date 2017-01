En Syrie, 34 pilonnages djihadistes en 24h

Lors des dernières 24 heures, les provinces syriennes d'Alep, de Damas, de Lattaquié et de Hama ont été touchées par 34 tirs de groupes armés, a déclaré dans un communiqué le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

« En 24 heures, nous avons enregistré 34 tirs de la part des groupes armés de djihadistes dans les provinces syriennes de Damas (16), de Lattaquié (7), d'Alep (6) et de Hama (5) », signale le communiqué.

Depuis mars 2011, la Syrie est déchirée par un conflit armé qui a fait plus de 300 000 morts.

L'armée syrienne et les groupes armés ont accepté d'honorer le régime de cessez-le-feu à partir du 30 décembre à minuit heure locale. D'après le ministère russe de la Défense, sept groupes armés qui représentent plus de 60 000 djihadistes ont rejoint la trêve. Sont compris: Feylak al-Sham, Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Suvar agi-Sham, Jaysh al-Mujahidin, Jaysh Idlib et Jabhat Ash-Shamiyah. Le document ne concerne pas les groupes terroristes Daech et le Front al-Nosra.

