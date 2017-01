L’Islande revient à l’idée d’un référendum sur l’adhésion à l’UE

L'idée de tenir un référendum sur l'adhésion de l'Islande à l'Union européenne a fait son retour dans le cadre des négociations concernant la formation du gouvernement du pays, annonce l'AFP qui se réfère à l'un des partis appelés à intégrer le nouvel exécutif.

Comme le précise l'AFP, les médias ont déclaré que le Parti de l'indépendance et les partis Réforme et Avenir radieux allaient inscrire l'idée d'un référendum sur l'adhésion à l'UE dans leur programme de gouvernement.

« Je pense que les médias ont été plus efficaces que moi ce week-end pour obtenir des infos. Nous n'avons pas signé de programme gouvernemental, nous en discutons. Nous avons atteint un point d'entente sur des idées, y compris celle-là », a indiqué le président d'Avenir radieux Ottarr Proppé au quotidien Frettabladid.

En 2009, à l'époque gouvernée par la gauche, l'Islande avait déposé sa candidature à une adhésion à l'Union européenne. En 2013, le gouvernement suivant avait ensuite promis d'organiser un référendum pour stopper le processus. En 2015, ce gouvernement avait retiré la candidature du pays sans consultation populaire.

