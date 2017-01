Le président philippin évoque ses liens de parenté avec Daech

Le leader philippin Rodrigo Duterte a révélé que certains membres de sa famille avaient les liens directs avec les extrémistes de Daech, lit-on sur le site de Rappler, agence de presse philippinne.

« Eh bien, je suis désolé. Je suis désolé, mais vous savez que je suis au service d'une république, je ne sers pas des relations », a commenté M. Duterte dans une interview au journal local The Manila Shimbun.

© REUTERS/ Russia Picture Service Les USA semblent céder face aux menaces de Duterte

Le président a précisé qu'il s'agissait de cousins dont quelques-uns font partie du Front Moro islamique de libération et certains ont rejoint les rangs de Daech.

Néanmoins, M. Duterte a assuré que les troupes gouvernementales faisaient et feraient tout leur possible afin d'en finir avec les criminels et les terroristes dans le pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »