Ankara annonce la liquidation de 18 terroristes au nord de la Syrie

© REUTERS/ Khalil Ashawi Qui porte le fardeau le plus lourd dans la lutte contre Daech à al-Bab?

Les militaires turcs ont annoncé avoir tué au moins 18 djihadistes du groupe terroriste État islamique (EI ou Daech) dans le cadre de l'opération menée par la Turquie dans le nord de la Syrie.

Selon l'agence Reuters, les terroristes de Daech ont été liquidés lundi pendant des affrontements et suite à un bombardement.

Le 30 décembre, l'aviation turque a liquidé 26 djihadistes de l'État islamique aux abords d'Al-Bab, ville dans le nord de la Syrie, annonce vendredi l'état-major des forces armées de Turquie.

Auparavant, le ministère turc de la Défense avait précisé que l'artillerie et les chars turcs avaient pilonné 222 sites de Daech.

L'opération Bouclier de l'Euphrate lancée le 24 août dans le nord de la Syrie se poursuit toujours dans l'objectif de nettoyer la zone des organisations terroristes, notamment Daech, et d'assurer la sécurité des frontières sud de la Turquie.

