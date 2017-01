Attentat d'Istanbul: une vidéo du tireur présumé publiée par les médias turcs

Deux jours après l'attaque meurtrière dans la boite de nuit Reina à Istanbul, le tireur est toujours en fuite ce mardi.

Une vidéo d'un individu, auteur présumé de l'attentat, a commencé à circuler dans les médias turcs. Les séquences montrent le tireur présumé se filmant alors qu'il se promène dans la rue.

L'homme, qui a tué 39 personnes avant de prendre la fuite, est toujours activement recherché par la police turque qui a interpellé hier 8 personnes dans le cadre de l'enquête.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu équipé d'un fusil d'assaut a fait irruption devant la boîte de nuit Reina, au cœur d'Istanbul, ouvrant le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil avant de pénétrer dans l'établissement.

Le groupe terroriste Daech a revendiqué l'attentat.

Selon les dernières informations, on dénombre actuellement 39 victimes. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

