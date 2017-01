Le passeport kirghize du tireur présumé d'Istanbul révélé, la réponse du Kirghizistan

À en croire les dernières informations, l'assaillant d'Istanbul pourrait être un citoyen kirghize âgé de 28 ans et du nom d'Iakhe Mashrapov. Un passeport à son nom a été montré à la télévision par la chaîne publique turque TRT World. Le document a été émis par le Service d'enregistrement d'État du Kirghizistan le 21 octobre 2016.

Les représentants des autorités kirghizes ont commenté pour Sputnik Kirghizistan l'information selon laquelle le suspect de l'attentat terroriste d'Istanbul était détenteur d'un passeport kirghize.

Le président du Service d'enregistrement d'État du Kirghizistan Tayirbek Sarpashev n'a pas pu confirmer que Mashrapov était citoyen de la République kirghize.

« Nous avons transmis tous les documents au Comité d'État de la sécurité nationale: les données du passeport, les données de la biométrie. Pour l'instant, je ne peux rien dire de plus », a affirmé M. Sarpashev.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg — Michael Horowitz (@michaelh992) 3 января 2017 г.

Comme l'a précisé le porte-parole du Comité national de sécurité Rahat Sulaymanov, le Comité d'État reste en contact permanent avec les représentants des services secrets turcs en échangeant des informations sur les attaques.

« La demande de confirmation de la possible implication de ressortissants du Kirghizistan dans l'attentat, ainsi que la demande d'octroi d'informations plus détaillées a été envoyée aux organismes correspondants. Quant aux données du passeport, elles sont en cours de vérification », a déclaré M. Sulaymanov.

Selon l'ambassadeur du Kirghizstan en Turquie Ibrahim Jounousov, les informations n'ont pas encore été confirmées par la partie officielle.

« Ce ne sont que les informations des médias. La nationalité et la citoyenneté du suspect ne sont pas non plus déterminées. D'abord, on a annoncé qu'il était Kazakh, puis Kirghize, ensuite Ouïghour », a ajouté l'ambassadeur.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu équipé d'un fusil d'assaut a fait irruption devant la boîte de nuit Reina, au cœur d'Istanbul, ouvrant le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil avant de pénétrer dans l'établissement.

Le groupe terroriste Daech a revendiqué l'attentat. Selon les dernières informations, on dénombre actuellement 39 victimes. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville.

L'homme, qui a tué 39 personnes avant de prendre la fuite, est toujours activement recherché par la police turque.

