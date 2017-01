Destitution de la présidente sud-coréenne: la première audition aura duré 9 minutes

© REUTERS/ Christine Kim Corée du Sud: nouvelle manifestation pour la destitution de la présidente

La Cour constitutionnelle sud-coréenne a effectué la première audition concernant la recevabilité de la décision du parlement sur la destitution de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. L'audition n'a duré que neuf minutes car la présidente n'y a pas assisté.

Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, la cour a reporté la discussion au jeudi 5 janvier. Si la présidente ne se présente pas devant le juge, les auditions suivantes seront effectuées avec la participation de son représentant.

Ce n'est pas la première fois que le parlement sud-coréen initie la destitution d'un chef d'État. En mars 2004, le parlement a voté pour la destitution du président de l'époque Roh Moo-hyun mais la Cour constitutionnelle a annulé la décision. Roh Moo-hyun n'a quitté son poste qu'en 2008.

Si la destitution de Park Geun-hye est approuvée par la Cour constitutionnelle, la présidentielle se tiendra pendant les deux mois suivant cette décision. Le mandat devait expirer en février 2017.

© AFP 2016 KOREA POOL Devant la justice, la «Raspoutine» sud-coréenne clamera son innocence

Le scandale a débuté après qu'il s'est avéré que l'amie de la présidente sud-coréenne Choi Soon-Sil, qui n'a jamais occupé de fonction officielle, s'ingérait dans les affaires du pays. Selon les révélations, Mme Choi a notamment corrigé les discours officiels de la présidente avant leur publication.

Suite au scandale, l'Assemblée nationale du pays a voté, le 9 décembre dernier, la destitution de la présidente. Les rênes du pouvoir ont été transmises au premier ministre Hwang Kyo-Ahn.

