Frappée par les attentats, l’Allemagne envisage la construction de centres de déportation

Thomas de Maizière, ministre allemand de l'Intérieur, a proposé de construire en Allemagne des centres de déportation spécialisés dans le cadre de son plan visant à durcir la législation migratoire tenant compte de la situation sociale instable dans le pays, informe le journal allemand Frankfurter Allegmeine Zeitung.

Le ministre a réclamé au gouvernement fédéral d'élargir les prérogatives de son ministère en termes de déportation, de sorte que tout migrant dont la demande d'asile a été rejetée pourrait être expulsé de manière plus simple et plus rapide.

« Conformément à la législation actuelle, il est déjà possible de construire des centres de déportation, de préférence près des aéroports allemands », a déclaré M. de Maizière.

© REUTERS/ Michaela Rehle Un mot clé pour éviter les agressions sexuelles en Allemagne

De plus, le ministre propose d'élargir les pouvoirs de la police allemande, estimant que le gouvernement fédéral devrait pouvoir procéder plus facilement à l'arrestation des migrants s'ils présentent une menace pour la sécurité du pays.

Le 19 décembre, un camion de 19 tonnes a foncé sur la foule dans une foire de Noël de Berlin. Douze personnes ont été tuées, 50 autres blessées.

Selon l'enquête, c'est Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, qui conduisait le camion. Il a été abattu quelque temps après en Italie lors d'une opération policière.

L'Allemagne est la destination privilégiée des milliers de réfugiés et d'immigrants qui viennent en Europe en masse depuis le début de 2015. Au cours de cette même année, Berlin a enregistré plus d'un million de demandes d'asile.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».