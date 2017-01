Trump va nommer un membre de l’équipe de Reagan au poste de représentant au commerce

© Sputnik. Mikhail Fomichev Qui sera le nouvel ambassadeur américain à Moscou?

Le président élu Donald Trump va nommer Robert Lighthizer au poste de représentant américain au commerce, a confirmé mardi son équipe de transition dans un communiqué diffusé par Reuters.

M. Lighthizer a été représentant adjoint américain au commerce avec rang d'ambassadeur sous l'ancien président Ronald Reagan dans les années 1980, selon une biographie mise en ligne sur le site Internet de Skadden Arps, le cabinet juridique dont il est actuellement l'un des partenaires.

Négociateur chevronné, Robert Lighthizer a représenté depuis lors des clients américains dans les affaires de lutte contre le dumping et s'est battu pour un meilleur accès des entreprises aux marchés étrangers, lit-on dans cette biographie.

Le Bureau du représentant américain au commerce (en anglais United States Trade Representative ou USTR) est un bras de la branche exécutive du gouvernement fédéral des États-Unis et fait partie du Bureau exécutif du président des États-Unis. Ce bureau est chargé de mettre au point la législation commerciale, de rédiger les textes d’accords bilatéraux et multilatéraux et de coordonner la politique de commerce extérieur.

L’USTR a notamment mis au point l’accord de partenariat transpacifique (TPP) et le traité de libre-échange transatlantique (Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement ou TTIP). Ce dernier a été vertement critiqué par ses détracteurs qui estiment qu’il augmentera le pouvoir des entreprises face aux États, aggravera la situation des agriculteurs locaux et compliquera la régulation des marchés.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».