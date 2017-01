Lituanie: en 2016, l’Otan a escorté 110 fois les avions russes

En 2016, les avions russes qui passaient près des frontières lituanienne, lettonne et estonienne ont été escortés 110 fois par les chasseurs de l'armée de l'air de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) déployés dans les pays baltes, annonce l'agence BNS qui se réfère au ministère lituanien de la Défense. Les chiffres pour les trois années précédentes ont également été présentés.

« Selon les informations fournies par le ministère lituanien de la Défense, les chasseurs de l'armée de l'air de l'Otan ont décollé 47 fois dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique en 2013, 140 fois en 2014, près de 160 fois en 2015 et l'année dernière, en 2016, près de 110 fois », indique l'agence.

Les pays baltes n'ont pas d'avions pouvant être utilisés pour les patrouilles aériennes, c'est pourquoi, depuis leur adhésion à l'Otan en avril 2004, ce sont les avions des pays membres de cette organisation qui s'occupent de la surveillance de l'espace aérien, dans le cadre d'une rotation.

Selon les informations du ministère lituanien de la Défense, le 5 janvier, près de 120 militaires de l'Armée de l'air néerlandaise vont procéder à la mission de police aérienne de l'Otan dans les pays baltes, depuis le territoire lituanien.

Les chasseurs allemands Eurofighter Typhoon continuent d'accomplir leur mission depuis le territoire estonien.

