Netanyahu dévoile les résultats de son interrogatoire sur «des cadeaux illégaux»

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué que les accusations de corruption portées à son encontre étaient infondées et qu'aucune preuve n'avait été fournie.

« Comme il s'est avéré hier, les longues années de persécution quotidienne de ma famille et de moi-même n'ont rien donné. Je répète: ceci n'aura aucune suite car il n'y a pas de fond », a écrit le Premier ministre israélien sur son compte Twitter.

שנים ארוכות של רדיפה יומיומית נגדי ונגד משפחתי התבררו אתמול כלא כלום – שום דבר. אני חוזר ואומר: לא יהיה כלום – כי אין כלום. pic.twitter.com/MH8LJFSm4r — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 3 janvier 2017

​Il s'est en outre posé la question de savoir si au moins un des médias « qui ont publié des milliers de titres qui se sont avérés faux » allait présenter ses excuses.

© REUTERS/ Amir Cohen Le premier ministre israélien sera interrogé pour suspicion de corruption

Rappelons que lundi, des enquêteurs ont interrogé trois heures durant le Premier ministre israélien à son domicile. Benjamin Netanyahu et des membres de sa famille sont soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur totale de plusieurs centaines de milliers de shekels de la part d'hommes d'affaires. La police a déjà interrogé des témoins aussi bien en Israël qu'à l'étranger. M. Netanyahu rejette toutes les accusations portées contre lui.

