Un des chefs du Front al-Nosra éliminé par l’armée syrienne

L'armée gouvernementale syrienne a éliminé au moins sept terroristes du Front al-Nosra (ou Front Fatah al-Cham) dans le nord de la province de Homs, dans le centre de la Syrie, annonce l'agence SANA.

Mohammad Qassem al-Haj, un des leaders d'al-Nosra, figure parmi les djihadistes abattus, indique la source.

Et de préciser que les troupes gouvernementales avaient effectué des frappes d'artillerie sur les positions terroristes dans les agglomérations d'al-Mahatta et de Djawalek.

La Syrie est le théâtre d'un conflit armée depuis mars 2011. Les forces armées gouvernementales font face à différents groupes armés et aux organisations terroristes, dont Daech et le Front al-Nosra. Les données sur le nombre de victimes de ce conflit qui dure près de six ans divergent considérablement. Selon les données de l'Onu, il a coûté la vie à près de 300 000 Syriens.

Le 29 décembre, Vladimir Poutine a annoncé la signature de trois documents relatifs aux efforts de paix en Syrie. Le premier, entre le gouvernement et l'opposition syrienne, introduit un cessez-le-feu sur le territoire syrien. Le deuxième prévoit une série de mesures destinées à contrôler le respect du cessez-le-feu. Le troisième, enfin, annonce la volonté des parties d'entamer des négociations de paix concernant le règlement de la crise syrienne.

En cas de succès, l'accord de cessez-le-feu devrait constituer la base de négociations politiques entre le gouvernement syrien et l'opposition, que Moscou et Ankara veulent organiser à Astana. Selon le ministère russe de la Défense, les groupes ayant refusé de signer l'accord de cessez-le-feu seront considérés comme terroristes.

