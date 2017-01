Trump doit collaborer avec Moscou et Pékin pour mettre la pression sur Pyongyang

L'administration du président élu Donald Trump devrait chercher de nouvelles alternatives de coopération avec la Russie et la Chine afin de faire en sorte que la Corée du Nord renonce à ses ambitions nucléaires, a estimé le porte-parole de la Maison Blanche Josh Earnest.

« Nous conseillons à la prochaine administration de rechercher des opportunités en vue de travailler efficacement avec des pays comme la Chine et la Russie et nos alliés, la Corée du Sud et le Japon, pour exercer une pression sur la Corée du Nord », a déclaré M. Earnest.

Plus tôt, les médias ont informé que le leader nord-coréen Kim Jong-un avait annoncé pendant le discours du Nouvel An que Pyongyang se préparait à tester un missile balistique intercontinental. Il a également promis qu'il « punirait les ennemis du pays » en renforçant ses capacités militaires si les États-Unis et la Corée du Sud ne renonçaient pas à leurs exercices militaires.

