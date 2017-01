Apocalypse Now: l'horrible smog de Pékin en time-lapse

Chas Pope, un Britannique résidant et travaillant à Pékin, a publié une vidéo représentant l'horrible smog qui s'est installée sur la ville ces derniers jours.

Sa vidéo en time-lapse montre comment l'épaisse brume a envahi les rues de la capitale chinoise en seulement 20 minutes.

© AP Photo/ Tony Hicks Le mystère du Smog meurtrier de Londres de 1952 enfin élucidé

Mardi 3 janvier, la Chine a déclaré l'alerte rouge à la pollution atmosphérique, la plus haute, selon l'agence Xinhua. Le smog a perturbé la circulation routière et retardé des vols. Le smog plane sur Pékin toute l'année, mais de novembre à mars le problème se pose plus crûment.

En 2017, la ville entend dépenser environ 2,5 milliards de dollars (2,4 mds EUR) pour lutter contre la pollution atmosphérique.

